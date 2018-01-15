Главаря талибов одной из провинций Афганистана задержали при перевозке 500 кг взрывчатки

Власти северной афганской провинции Саманган в понедельник объявили о задержании главаря отрядов радикального движения "Талибан" в этом регионе Салеха Мухаммада, сообщают местные СМИ.
"В ходе спецоперации силовых структур провинции был задержан ответственный за военные действия талибов в провинции Саманган Салех Мухаммад, известный как "Мавлави-Шах". Командир талибов и трое его подчиненных были арестованы при попытке завезти из уезда Дараи Суф в город Айбак (административный центр провинции Саманган) 500 килограмм взрывчатых веществ", - цитирует Ariana News начальника пресс-службы управления полиции региона Мунира Рахими.
По словам М.Рахими, "Мавлави-Шах" координировал действия боевиков в ходе недавних боевых действий в Самангане, а также ранее на территории населенных пунктов Данди-Гури и Чашмаи-Шер в провинции Баглан.
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