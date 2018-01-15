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Регион 15.01.2018 17:40

Прокуратуры Грузии и Украины намерены усилить сотрудничество, заявляют в Тбилиси

Заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудили на встрече в Киеве вопросы активизации сотрудничества, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе грузинского надзорного органа.

"Прокуратуру Грузии связывает c Генеральной прокуратурой Украины тесное сотрудничество. Эти отношения продолжатся и в будущем", - отметили в пресс-службе.

Встреча, как уточнили в пресс-службе, состоялась на прошлой неделе.

При этом о других деталях переговоров не сообщается.

Между тем, грузинские СМИ предполагают, что в ходе встречи мог обсуждаться вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее в Главной прокуратуре и Минюсте Грузии неоднократно заявляли, что требование экстрадиции М.Саакашвили остается в силе. Грузинская сторона неоднократно за последние годы направляла соответствующий запрос украинским коллегам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПРОКУРАТУРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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