Прокуратуры Грузии и Украины намерены усилить сотрудничество, заявляют в Тбилиси

Заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудили на встрече в Киеве вопросы активизации сотрудничества, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе грузинского надзорного органа.

"Прокуратуру Грузии связывает c Генеральной прокуратурой Украины тесное сотрудничество. Эти отношения продолжатся и в будущем", - отметили в пресс-службе.

Встреча, как уточнили в пресс-службе, состоялась на прошлой неделе.

При этом о других деталях переговоров не сообщается.

Между тем, грузинские СМИ предполагают, что в ходе встречи мог обсуждаться вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее в Главной прокуратуре и Минюсте Грузии неоднократно заявляли, что требование экстрадиции М.Саакашвили остается в силе. Грузинская сторона неоднократно за последние годы направляла соответствующий запрос украинским коллегам.