Папа римский рассказал, что боится ядерной войны

Папа римский Франциск рассказал о своем страхе ядерной войны и призвал к ядерному разоружению, передает в понедельник сайт итальянской газеты "Репубблика".
"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на пределе. Чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события. После него ситуация может развиваться очень быстро. Необходимо уничтожить оружие (ядерное - ИФ), приложить все усилия для ядерного разоружения", - сказал папа римский.
Перед этим Франциск, находясь на борту самолета на пути в Чили, подарил журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото, пояснил понтифик, изображен мальчик, несущий на себе мертвого брата в очереди в крематорий после удара ядерной бомбы.
"Я был потрясен, когда увидел ее (фотографию - ИФ), и я осмелился подписать ее "Плод войны"", - добавил пара римский.
Понтифик пробудет с визитом в Чили до 18 января, после чего направится в Перу, где пробудет до 21 января.
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