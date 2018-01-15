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Дальнее зарубежье 15.01.2018 18:14

Папа римский рассказал, что боится ядерной войны

Папа римский Франциск рассказал о своем страхе ядерной войны и призвал к ядерному разоружению, передает в понедельник сайт итальянской газеты "Репубблика".

"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на пределе. Чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события. После него ситуация может развиваться очень быстро. Необходимо уничтожить оружие (ядерное - ИФ), приложить все усилия для ядерного разоружения", - сказал папа римский.

Перед этим Франциск, находясь на борту самолета на пути в Чили, подарил журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото, пояснил понтифик, изображен мальчик, несущий на себе мертвого брата в очереди в крематорий после удара ядерной бомбы.

"Я был потрясен, когда увидел ее (фотографию - ИФ), и я осмелился подписать ее "Плод войны"", - добавил пара римский.

Понтифик пробудет с визитом в Чили до 18 января, после чего направится в Перу, где пробудет до 21 января.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ВОЙНА, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]