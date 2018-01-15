Советник председателя КНР Лю Хэ возглавит китайскую делегацию в Давосе

Китайский экономист и политик Лю Хэ будет представлять КНР на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Как говорится в заявлении МИД Китая, Лю Хэ будет находиться в Давосе с 22 по 25 января.
66-летний Лю Хэ, возглавляющий секретариат Ведущей малой группы по финансам и экономике, считается правой рукой председателя КНР Си Цзиньпина во всем, что касается экономики, пишет South China Morning Post. Он также является заместителем директора Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а с октября входит в политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, насчитывающее всего 25 членов.
Решение отправить Лю Хэ в Давос говорит о высоком доверии к нему Си Цзиньпина и может предвещать официальный карьерный рост, например, до вице-премьера по экономике. Назначения на эту и другие должности в Госсовете будут анонсированы в марте, на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.
По неподтвержденным данным, Си Цзиньпин и Лю Хэ знакомы с детства и чуть ли не выросли вместе, хотя карьеру строили по-разному.
Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января. В прошлом году Си Цзиньпин посетил форум лично.
На этот раз из глав государств и правительств в швейцарских Альпах ждут президентов США, Франции, Азербайджана, канцлера ФРГ, премьер-министров Великобритании, Израиля, Индии, Канады, Норвегии и Пакистана.
Ранее сообщалось, что российскую делегацию на сессии 48-го Всемирного экономического форума в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.
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