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Регион 15.01.2018 16:36

Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник пообещал "пресечь на корню" план международной коалиции под руководством США по созданию так называемых "пограничных сил безопасности" в Сирии.

"США признали, что создают террористическую армию вдоль наших границ", - приводятся слова Р.Эрдогана на официальной странице турецкого президента в "Твиттере".

"Наш долг - в ответ пресечь на корню эту террористическую армию", - добавил он.

Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).

С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Значительную часть вооруженных сил СДС представляют курдские отряды народной самообороны PYD/YPG, которых в Турции считают террористической структурой.

Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара осуждает планы коалиции по созданию в Сирии "пограничных сил безопасности" на территориях, контролируемых оппозицией, отметив, что формирование не согласовывалось с Турцией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]