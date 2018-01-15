Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник пообещал "пресечь на корню" план международной коалиции под руководством США по созданию так называемых "пограничных сил безопасности" в Сирии.
"США признали, что создают террористическую армию вдоль наших границ", - приводятся слова Р.Эрдогана на официальной странице турецкого президента в "Твиттере".
"Наш долг - в ответ пресечь на корню эту террористическую армию", - добавил он.
Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).
С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Значительную часть вооруженных сил СДС представляют курдские отряды народной самообороны PYD/YPG, которых в Турции считают террористической структурой.
Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара осуждает планы коалиции по созданию в Сирии "пограничных сил безопасности" на территориях, контролируемых оппозицией, отметив, что формирование не согласовывалось с Турцией.
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