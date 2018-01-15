Премьер Болгарии прибыл в Баку с рабочим визитом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в понедельник прибыл в Баку с рабочим визитом, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

В ходе визита Б.Борисов проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Б.Рустамбеков