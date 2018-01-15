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Внешняя политика 15.01.2018 16:47

НАТО благодарен Баку за увеличение военного контингента в Афганистане – генерал Скапаротти

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал армии Кертис Скапаротти выразил благодарность Азербайджану за увеличение контингента миротворцев в Афганистане.

К.Скапаротти встретился с и.о. главы представительства Азербайджана при НАТО Гая Мамедовым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«К.Скапаротти высоко оценил прогресс Азербайджана, достигнутый в сотрудничестве с НАТО и вклад страны в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за увеличение миротворческого контингента в Афганистане»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с января 2018 года численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии, а также двух военных врачей.

С учетом важности обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам Альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года заявил о планах увеличить число азербайджанских миротворцев в Афганистане с 2018 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]