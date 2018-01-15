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Дальнее зарубежье 15.01.2018 19:03

МИД Сирии осудил планы США по созданию по созданию "пограничных сил безопасности"

Сирийские власти высказались против намерений международной коалиции во главе с США создать так называемые "пограничные силы безопасности" на северо-востоке страны и предупредили, что участники этого формирования будут считаться предателями, сообщило в понедельник сирийское агентство САНА.

"Сирия резко осуждает решение США сформировать вооруженную группировку на северо-востоке страны, расценивая это как прямое грубое посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, а также нарушение норм международного права", - привело агентство слова официального источника в МИД Сирии.

Источник агентства добавил, что "Сирия сочтет каждого сирийца, который вступит в эти военные формирования, спонсированные американцами, предателем своего народа и своей страны, и отнесется к ним соответственно".

Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).

Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Евфрат.

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Тэги: СИРИЯ, США, ПЛАНЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]