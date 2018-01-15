Сирийские власти высказались против намерений международной коалиции во главе с США создать так называемые "пограничные силы безопасности" на северо-востоке страны и предупредили, что участники этого формирования будут считаться предателями, сообщило в понедельник сирийское агентство САНА.
"Сирия резко осуждает решение США сформировать вооруженную группировку на северо-востоке страны, расценивая это как прямое грубое посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, а также нарушение норм международного права", - привело агентство слова официального источника в МИД Сирии.
Источник агентства добавил, что "Сирия сочтет каждого сирийца, который вступит в эти военные формирования, спонсированные американцами, предателем своего народа и своей страны, и отнесется к ним соответственно".
Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).
Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Евфрат.
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