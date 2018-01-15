Уровень долларизации по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-ноябре сократился до 69% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года сократились на 14,3% - до 5 млрд 85,1 млн манатов или 69% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.
В целом, за январь-ноябрь 2017 года банковские вклады населения сократились на 1,1% - до 7 млрд 370,6 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре 2017 года вырос на 50,6% - до 2 млрд 285,5 млн манатов или 31% всех вкладов.
На 1 декабря 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 608,1 млн манатов, нерезидентов – 762,5 млн манатов. За январь-ноябрь 2017 года вклады резидентов увеличились на 1,9%, нерезидентов - сократились на 21,1%.
В целом, на 30 ноября 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 19 млрд 635,3 млн манатов, что на 11,1% меньше показателя на конец 2016 года.
А.Азизов
Азербайджан и Болгария обсудили двухсторонние отношения
Министр иностранных дел Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом
Президент Алиев и премьер Борисов отмечают успешное развитие отношений между Баку и Софией
2017 год стал самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет
Российского ученого, задержанного в Азербайджане на 10 суток, в понедельник отправят на Родину - СМИ
Картину Пабло Пикассо из коллекции Антони Тапиеса выставят на торги аукциона Christie`s в Лондоне
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Власти ЮАР намерены направить ноту протеста в посольство США в связи с комментариями Трампа в адрес африканских стран
Северная Корея согласилась отправить на Олимпиаду в Пхенчхан оркестр из 140 музыкантов - СМИ
Трамп обвинил демократов в нежелании обсуждать миграционную политику страны
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Азербайджане стартовала юбилейная Х республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»