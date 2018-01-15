Уровень долларизации по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-ноябре сократился до 69% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года сократились на 14,3% - до 5 млрд 85,1 млн манатов или 69% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом, за январь-ноябрь 2017 года банковские вклады населения сократились на 1,1% - до 7 млрд 370,6 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре 2017 года вырос на 50,6% - до 2 млрд 285,5 млн манатов или 31% всех вкладов.

На 1 декабря 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 608,1 млн манатов, нерезидентов – 762,5 млн манатов. За январь-ноябрь 2017 года вклады резидентов увеличились на 1,9%, нерезидентов - сократились на 21,1%.

В целом, на 30 ноября 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 19 млрд 635,3 млн манатов, что на 11,1% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Азизов