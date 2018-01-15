Суд рассмотрит дело о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о гибели семерых рабочих, тела которых обнаружили после пожара в ангаре под Петербургом в июле 2017 года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, на скамье подсудимых окажутся предприниматель Юлия Забунова и ее бывший подчиненный Олег Фригин.
Как полагает следствие, гендиректор ООО "Эверест" Ю.Забунова арендовала у ООО "Альянс" ангар в Колпино, куда поселила семерых незаконно трудоустроенных рабочих из Узбекистана. Необходимый инструктаж о правилах противопожарной безопасности им не провели. За противопожарную безопасность отвечал назначенный женщиной руководитель производственных работ О.Фригин.
Действия Ю.Забуновой и О.Фригина, по версии следствия, привели к пожару с семью погибшими.
"Фигурантам была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - отмечает пресс-служба судов.
Ранее фигуранты обвинялись по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас - о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более людей. Предельная мера наказания по первой из упомянутых статей - лишение свободы на срок до семи лет, по второй - до четырех.
Как сообщалось, в ночь на 13 июля 2017 года в металлическом ангаре на Загородной улице в городе Колпино произошел пожар. После пожара в нем нашли теле семи погибших, рабочих из Узбекистана.
Азербайджан и Болгария обсудили двухсторонние отношения
Министр иностранных дел Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом
Президент Алиев и премьер Борисов отмечают успешное развитие отношений между Баку и Софией
Власти Турции анонсировали детали строительства нового судоходного канала
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2017г активы на 3%, чистую прибыль – в 1,8 раза
AzerGold отбирает страховщика транспортировки и доставки слитков драгметаллов до пунктов назначения
2017 год стал самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет
Российского ученого, задержанного в Азербайджане на 10 суток, в понедельник отправят на Родину - СМИ
Картину Пабло Пикассо из коллекции Антони Тапиеса выставят на торги аукциона Christie`s в Лондоне
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Азербайджане стартовала юбилейная Х республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»