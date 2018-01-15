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СНГ 15.01.2018 19:25

Суд рассмотрит дело о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о гибели семерых рабочих, тела которых обнаружили после пожара в ангаре под Петербургом в июле 2017 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, на скамье подсудимых окажутся предприниматель Юлия Забунова и ее бывший подчиненный Олег Фригин.

Как полагает следствие, гендиректор ООО "Эверест" Ю.Забунова арендовала у ООО "Альянс" ангар в Колпино, куда поселила семерых незаконно трудоустроенных рабочих из Узбекистана. Необходимый инструктаж о правилах противопожарной безопасности им не провели. За противопожарную безопасность отвечал назначенный женщиной руководитель производственных работ О.Фригин.

Действия Ю.Забуновой и О.Фригина, по версии следствия, привели к пожару с семью погибшими.

"Фигурантам была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - отмечает пресс-служба судов.

Ранее фигуранты обвинялись по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас - о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более людей. Предельная мера наказания по первой из упомянутых статей - лишение свободы на срок до семи лет, по второй - до четырех.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля 2017 года в металлическом ангаре на Загородной улице в городе Колпино произошел пожар. После пожара в нем нашли теле семи погибших, рабочих из Узбекистана.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]