Суд рассмотрит дело о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о гибели семерых рабочих, тела которых обнаружили после пожара в ангаре под Петербургом в июле 2017 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, на скамье подсудимых окажутся предприниматель Юлия Забунова и ее бывший подчиненный Олег Фригин.

Как полагает следствие, гендиректор ООО "Эверест" Ю.Забунова арендовала у ООО "Альянс" ангар в Колпино, куда поселила семерых незаконно трудоустроенных рабочих из Узбекистана. Необходимый инструктаж о правилах противопожарной безопасности им не провели. За противопожарную безопасность отвечал назначенный женщиной руководитель производственных работ О.Фригин.

Действия Ю.Забуновой и О.Фригина, по версии следствия, привели к пожару с семью погибшими.

"Фигурантам была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - отмечает пресс-служба судов.

Ранее фигуранты обвинялись по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас - о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более людей. Предельная мера наказания по первой из упомянутых статей - лишение свободы на срок до семи лет, по второй - до четырех.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля 2017 года в металлическом ангаре на Загородной улице в городе Колпино произошел пожар. После пожара в нем нашли теле семи погибших, рабочих из Узбекистана.