Президент Алиев и премьер Борисов отмечают успешное развитие отношений между Баку и Софией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи тет-а-тет стороны отметили успешное развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Болгарией в сфере политики, экономики", - отмечается в информации.

Ф.Исазаде