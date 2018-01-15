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Внешняя политика 15.01.2018 17:15

Президент Алиев и премьер Борисов отмечают успешное развитие отношений между Баку и Софией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи тет-а-тет стороны отметили успешное развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Болгарией в сфере политики, экономики", - отмечается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, БОРИСОВ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]