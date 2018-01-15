Таджикистан ввел аккредитацию поставщиков продукции животноводства

Таджикистан ужесточил требования к поставкам в страну продукции животноводства. Эксперты мясного рынка считают, что это не отразится на объемах российского экспорта.

Как сообщает Россельхознадзор, речь идет о введении Таджикистаном обязательной аккредитации предприятий-поставщиков. Теперь все предприятия, заинтересованные в экспорте продукции животноводства в Таджикистан, должны быть обязательно проинспектированы специалистами службы государственного ветеринарного надзора Минсельхоза страны. В ходе инспекций будет проверяться соблюдение требований качества и безопасности продукции.

Если результаты инспекции будут успешными, то компетентный орган Таджикистана выдаст поставщику аккредитацию на 5 лет.

Россельхознадзор уточнил, что новые условия поставок были обсуждены в понедельник во время встречи с представителями службы государственного ветеринарного надзора Минсельхоза Таджикистана.

В настоящее время поставки продукции животного происхождения в Таджикистан разрешены со всех предприятий, проинспектированных Россельхознадзором и внесенных в списки экспортеров ФГИС "Цербер". "Однако те предприятия, которые хотят продолжить экспорт, должны пройти также дополнительную аттестацию со стороны компетентного органа Таджикистана, направив заявку через импортера, и получить документ об аттестации", - говорится в сообщении.

Однако ужесточение условий поставок не отразится на объемах экспорта российского мяса, считают эксперты. Как сообщили "Интерфаксу" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объемы его поставок в Таджикистан очень малы. Так, за 11 месяцев прошлого года в эту страну, по официальным данным, было отправлено всего 1,8 тыс. тонн мяса птицы.