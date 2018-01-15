Старейший банк Азербайджана увеличил в 2017г активы на 3%, чистую прибыль – в 1,8 раза

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2017 году активы на 2,8% - до 3 млрд 184,537 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 1 января 2018 года равен 1 млрд 243,981 млн манатов (рост на 1,8%).

Обязательства банка на конец отчетного года составляют 2 млрд 858,593 млн манатов (рост на 1,5%).

Депозитный портфель банка на начало января равен 2 млрд 361,975 млн манатов (рост на 23,2%), в том числе вклады населения - 836,9 млн манатов (рост на 6%).

Собственный капитал банка на 1 января 2018 года равен 325 млн 944,02 тыс. манатов (рост на 13,2%), уставный капитал – 185,85 млн манатов (не изменился).

Банк завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 94 млн 839,9 тыс. манатов (рост по сравнению с чистой прибылью за 2016 год на 81%).

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов