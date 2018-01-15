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Финансы 15.01.2018 17:32

Старейший банк Азербайджана увеличил в 2017г активы на 3%, чистую прибыль – в 1,8 раза

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2017 году активы на 2,8% - до 3 млрд 184,537 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 1 января 2018 года равен 1 млрд 243,981 млн манатов (рост на 1,8%).

Обязательства банка на конец отчетного года составляют 2 млрд 858,593 млн манатов (рост на 1,5%).

Депозитный портфель банка на начало января равен 2 млрд 361,975 млн манатов (рост на 23,2%), в том числе вклады населения - 836,9 млн манатов (рост на 6%).

Собственный капитал банка на 1 января 2018 года равен 325 млн 944,02 тыс. манатов (рост на 13,2%), уставный капитал – 185,85 млн манатов (не изменился).

Банк завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 94 млн 839,9 тыс. манатов (рост по сравнению с чистой прибылью за 2016 год на 81%).

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]