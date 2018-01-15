Трамп обвинил демократов в нежелании обсуждать миграционную политику страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов к обсуждению программы "Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов" (DACA), однако обвинил Демократическую партию в бездействии.

"Прошлой ночью я сделал во Флориде такое заявление: "Честно говоря, я не думаю, что демократы не готовы заключать сделку. Они говорят о DACA, но они не хотят помогать. Мы готовы, хотим и можем решить проблему. Они не хотят безопасности на наших границах, не хотят остановить наркоторговлю, они хотят лишить денег наших военных, чего мы не можем сделать". Мой подход очень прост: Америка - прежде всего, и сделаем Америку вновь великой", - написал Д.Трамп на своей странице в Твиттере в понедельник.

На прошлой неделе сообщалось, что в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, Д.Трамп выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке".

Сообщения об этих высказываниях Д.Трампа вызывали волну критики в его адрес, в том числе со стороны властей Гаити и ряда африканских стран. За резкие комментарии президента США также осудили представители крупных международных организаций, в частности ООН.

В 2017 году власти США запустили процесс отмены программы DACA. Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела в действие программу DACA летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США еще будучи детьми.

Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США.

В соответствии с условиями DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США.