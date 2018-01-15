Российского ученого, задержанного в Азербайджане на 10 суток, в понедельник отправят на Родину - СМИ

Российский ученый Дмитрий Чулков, задержанный в Азербайджане на 10 суток, будет отправлен в РФ в понедельник, сообщает информагентство АРА со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Гражданин РФ Д.Чулков столкнулся с нелицеприятной ситуацией по своей же ошибке. Он проник на запрещенную территорию в прифронтовом Гейгельском районе (запад Азербайджана) и осуществлял фотосъемку воинской части», - отмечает агентство.

Информагентство подчеркивает, что Д.Чулков, несмотря на требования военных о прекращении съемок, продолжал фотографировать объект.

«В этой связи, на место была вызвана полиция. Но. Д.Чулков стал игнорировать и законное требование полиции»,- отмечает агентство.

По сообщению информагентства, собранный материал в отношении российского ученого был представлен в районный суд, где 5 января в его отношении была принята мера в виде административного задержания на 10 суток.

«Д.Чулков отметил, что понял свою вину и принес извинения. Сегодня истекает срок принятой в отношении него меры пресечения. Он будет отправлен на Родину»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде