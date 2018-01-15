Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0761 RUR   0.03 GBR   2.3359 TRY   0.4529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Янв 18 Янв

Происшествия 15.01.2018 17:37

Российского ученого, задержанного в Азербайджане на 10 суток, в понедельник отправят на Родину - СМИ

Российский ученый Дмитрий Чулков, задержанный в Азербайджане на 10 суток, будет отправлен в РФ в понедельник, сообщает информагентство АРА со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Гражданин РФ Д.Чулков столкнулся с нелицеприятной ситуацией по своей же ошибке. Он проник на запрещенную территорию в прифронтовом Гейгельском районе (запад Азербайджана) и осуществлял фотосъемку воинской части», - отмечает агентство.

Информагентство подчеркивает, что Д.Чулков, несмотря на требования военных о прекращении съемок, продолжал фотографировать объект.

«В этой связи, на место была вызвана полиция. Но. Д.Чулков стал игнорировать и законное требование полиции»,- отмечает агентство.

По сообщению информагентства, собранный материал в отношении российского ученого был представлен в районный суд, где 5 января в его отношении была принята мера в виде административного задержания на 10 суток.

«Д.Чулков отметил, что понял свою вину и принес извинения. Сегодня истекает срок принятой в отношении него меры пресечения. Он будет отправлен на Родину»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, УЧЕНЫЙ


Похожие новости


Азербайджано-российский товарооборот в 2017г увеличился на 4,3%, положительное сальдо в пользу РФ превысило $967 млн - ГТК Российская NordStar весной начнет выполнение рейсов из Норильска в Баку Азербайджан и Россия организуют круизное судоходство на Каспии Российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли около $1,5 млрд – Орешкин Компании из Азербайджана и России подписали 6 документов для расширения сотрудничества Азербайджан предложил РФ создать СП для производства продукции АПК для российского рынка

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]