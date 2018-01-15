Президент Казахстана и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти.
Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, говорится в сообщении пресс-службы президента республики, распространенном в понедельник.
"В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию в октябре 2016 года", - сообщается в информации.
Король Саудовской Аравии, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и намерен дать поручение саудовским компаниям принять участие в реализации проектов по переработке нефти и газа в Казахстане.
"Главы государств также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
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