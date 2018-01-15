Северная Корея согласилась отправить на Олимпиаду в Пхенчхан оркестр из 140 музыкантов - СМИ

КНДР в понедельник по итогам переговоров с Южной Кореей одобрила план гастролей оркестра из 140 музыкантов в период Олимпийских игр в Пхенчхане 9- 25 февраля, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявление сторон.
"Стороны планируют обсудить на дальнейших переговорах детали (поездки), включая место, условия выступления и другие вопросы", - отмечается в заявлении.
При этом в южнокорейском министерстве по делам объединения отметили, что северокорейские артисты должны будут выступить в Сеуле и в городе Каннын, который также примет соревнования Олимпиады.
Уай-Ти-Эн напоминает, что если выступление северокорейских музыкантов состоится, оно станет первым подобным мероприятием в Южной Корее с 2002 года.
Ранее в понедельник Сеул и Пхеньян провели переговоры по обсуждению деталей поездки северокорейского художественного коллектива на Олимпиаду в Пхенчхан. Кроме этого, руководство КНДР предложило Южной Корее провести 17 января рабочие переговоры по обсуждению вопроса об участии спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
На 20 января запланировано отдельное совещание Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями национальных олимпийских комитетов Южной Корни и КНДР.
На прошлой неделе представители Южной и Северной Кореи на первых за два года переговорах на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. КНДР также согласилась направить высокопоставленную делегацию в Южную Корею на Олимпийские игры.
Подобное улучшение двусторонних отношений наметилось после новогоднего обращения лидера КНДР Ким Чен Ына к народу страны: он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.
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