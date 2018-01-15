Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0761 RUR   0.03 GBR   2.3359 TRY   0.4529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Янв 18 Янв

Внешняя политика 15.01.2018 18:21

Министр иностранных дел Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров посетит Францию с рабочим визитом, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Визит состоится 17-18 января. В ходе визита глава МИД Азербайджана проведет встречи со своим французским коллегой и другими официальными лицами. Также запланирована встреча с руководством UNESCO.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


В МИД Франции завелись крысы, после этого на "службу" взяли двух кошек В центре внимания Совета ЕС в Брюсселе, прежде всего, ближневосточная проблематика - глава МИД Франции Решение Трампа по Иерусалиму противоречит международному праву и препятствует мирному процессу на Ближнем Востоке - МИД Франции В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну Главы МИД Ирана и Франции заявили о важности придерживаться соглашения по иранской ядерной программе - СМИ Париж соболезнует в связи с трагическим инцидентом 4 июля в зоне карабахского конфликта и призывает соблюдать режим перемирия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]