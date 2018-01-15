Министр иностранных дел Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров посетит Францию с рабочим визитом, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Визит состоится 17-18 января. В ходе визита глава МИД Азербайджана проведет встречи со своим французским коллегой и другими официальными лицами. Также запланирована встреча с руководством UNESCO.

Б.Рустамбеков