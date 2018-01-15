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Туризм 15.01.2018 20:34

2017 год стал самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет

В 2017 году общемировое число туристов достигло 1,322 млрд человек, это наилучший показатель за последние семь лет, сообщает в понедельник Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"По сравнению с 2016 годом количество туристов в целом увеличилось на 7%. Наибольший рост (+8%) показали европейские страны и Африка. Всего в Европу в 2017 году приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов", - говорится в сообщении.

Также увеличился турпоток в Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%) - 324 млн посетителей в 2017 году, на Ближний Восток (+5%) - 58 млн и в Северную и Южную Америку (+3%) - 207 млн туристов.

"Рост турпотока в 2017 году связан с общемировым экономическим подъемом, а также с восстановлением спроса на туристических рынках Бразилии и России после многолетнего спада", - отмечают в организации.

По данным UNWTO, в 2018 году положительная тенденция сохранится, и турпоток вырастет еще на 4-5%.

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Тэги: МИР, ООН, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]