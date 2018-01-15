SOCAR изучит возможности газификации Болгарии

Учитывая, что через несколько лет 1 млрд. кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Болгарию, мы сегодня с премьер-министром Болгарии поручили руководителям соответствующих структур, в ближайшее время исследовать возможности газификации Болгарии компанией SOCAR, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для прессы.
Президент сообщил, что Азербайджан успешно проводит газификацию на территории страны. «В настоящее время газификация в Азербайджане составляет 93% и до конца года огна достигнет 95%. Параллельно с этим SOCAR выступает инвестором по газификации Грузии и Албании. По газификации Албании подписан соответствующий меморандум. Считаю, что инвестиционная деятельность SOCAR в Болгарии может быть важным событием как для нее самой, так и для болгарских потребителей. Соответствующие поручения даны. Уверен, что переговоры в скором времени начнутся», - сказал И.Алиев.
Б.Рустамбеков
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