Азербайджан вносит свой вклад в энергобезопасность Европы- Ильхам Алиев

«Сегодня мы обсудили различные аспекты наших отношений. Мы еще раз подтвердили, что Болгария и Азербайджан, как две дружественные страны, будут и в дальнейшем успешно сотрудничать», - заявил президент Азербайджана в понедельник, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для прессы.

По словам президента, в экономической сфере две страны должны постараться повысить товарооборот.

«В настоящее время торговые отношения находятся не на должном уровне. Даны соответствующие поручения, чтобы в короткие сроки были предприняты конкретные шаги по увеличению товарооборота. Считаю, что существуют хорошие возможности для взаимного инвестирования», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что основная тема переговоров была связана с энергетикой.

«Как вы знаете, в этой сфере мы партнеры. Азербайджан и Болгария вместе с другими странами обеспечивают реализацию проекта «Южный газовый коридор». У Азербайджана есть богатые газовые ресурсы. На сегодня доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн. кубометров », - сказал глава государства.

По словам президента Азербайджана, реализация «Южного газового коридора» станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

“В настоящее время азербайджанская нефть обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран. В ближайшем будущем у азербайджанского газа будет такая же функция»,- сказал президент.

По его словам, реализация проекта «Шах-Дениз-2» достигла 99%. Этот проект является основной ресурсной базой для «Южного газового коридора».

«Кроме того, в этом году планируется завершение проекта TANAP. Его реализация достигла 90%. Все работы идут по графику. Этот грандиозный проект успешно реализуется. После реализации проекта «Южный газовый коридор» вопросы энергетической безопасности Европы будут строиться на более крепкой основе. Мы рады, что Азербайджан вносит свой вклад в этот вопрос», - сказал И.Алиев.

Б.Рустамбеков