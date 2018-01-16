МИД Азербайджана приветствует заявление Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта

Официальный Баку приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Россия пытается привести стороны конфликта к общему знаменателю в переговорном процессе".
"Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить, нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами", - заявил российский министр.
А.Азизов
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