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Карабахский конфликт 16.01.2018 07:47

МИД Азербайджана приветствует заявление Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта

Официальный Баку приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Россия пытается привести стороны конфликта к общему знаменателю в переговорном процессе".

"Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить, нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами", - заявил российский министр.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ЛАВРОВ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]