Трамп обсудил по телефону с эмиром Катара сотрудничество между двумя странами

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Белый дом.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили взаимоотношения между Дохой и Вашингтоном, в частности они коснулись сотрудничества двух стран в сферах экономики и безопасности.
"Президент США также поблагодарил эмира за вклад Катара в борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех проявлениях", - отмечается в сообщении администрации Трампа.
Стороны также обсудили возможность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере противостояния терроризму, обеспечения стабильности и противодействия влиянию Ирана в ближневосточном регионе.
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