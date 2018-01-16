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Дальнее зарубежье 16.01.2018 09:05

Трамп обсудил по телефону с эмиром Катара сотрудничество между двумя странами

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Белый дом.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили взаимоотношения между Дохой и Вашингтоном, в частности они коснулись сотрудничества двух стран в сферах экономики и безопасности.

"Президент США также поблагодарил эмира за вклад Катара в борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех проявлениях", - отмечается в сообщении администрации Трампа.

Стороны также обсудили возможность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере противостояния терроризму, обеспечения стабильности и противодействия влиянию Ирана в ближневосточном регионе.

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Тэги: США, КАТАР, ТРАМП, ЭМИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]