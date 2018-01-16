Трамп обсудил по телефону с эмиром Катара сотрудничество между двумя странами

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Белый дом.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили взаимоотношения между Дохой и Вашингтоном, в частности они коснулись сотрудничества двух стран в сферах экономики и безопасности.

"Президент США также поблагодарил эмира за вклад Катара в борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех проявлениях", - отмечается в сообщении администрации Трампа.

Стороны также обсудили возможность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере противостояния терроризму, обеспечения стабильности и противодействия влиянию Ирана в ближневосточном регионе.