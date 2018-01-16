Туск обещает придерживаться санкционного курса в отношении России

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил удовлетворение тем, что саммит ЕС в декабре 2017 года продлил экономические санкции против России.
"Я горд видеть, как мы сплотили ряды, чтобы помочь украинцам перед лицом продолжающейся три с половиной года российской агрессии. И мы продолжим идти по этому пути", - сказал Д.Туск, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге с сообщением об итогах заседания Европейского совета 14-15 декабря прошлого года.
Пленарную сессию Европарламента транслирует телеслужба ЕС.
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