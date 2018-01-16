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Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:32

Туск обещает придерживаться санкционного курса в отношении России

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил удовлетворение тем, что саммит ЕС в декабре 2017 года продлил экономические санкции против России.

"Я горд видеть, как мы сплотили ряды, чтобы помочь украинцам перед лицом продолжающейся три с половиной года российской агрессии. И мы продолжим идти по этому пути", - сказал Д.Туск, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге с сообщением об итогах заседания Европейского совета 14-15 декабря прошлого года.

Пленарную сессию Европарламента транслирует телеслужба ЕС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]