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СНГ 16.01.2018 16:03

У СММ ОБСЕ появились трудности с доступом к мобильной связи в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

"Я могу подтвердить, что мы испытывали трудности с использованием услуг GSM на некоторых территориях в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

А.Хуг отметил, что если в регионе будут проводиться ремонтные работы для восстановления связи, то СММ готова мониторить их.

По его словам, с начала 2018 года наблюдается постепенная эскалация конфликта в регионе и учащаются случаи фиксирования наблюдателями миссии тяжелого вооружения в запрещенной зоне по обе стороны линии разграничения.

Как сообщали СМИ со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан, Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ДОНБАСС, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]