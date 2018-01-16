У СММ ОБСЕ появились трудности с доступом к мобильной связи в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
"Я могу подтвердить, что мы испытывали трудности с использованием услуг GSM на некоторых территориях в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.
А.Хуг отметил, что если в регионе будут проводиться ремонтные работы для восстановления связи, то СММ готова мониторить их.
По его словам, с начала 2018 года наблюдается постепенная эскалация конфликта в регионе и учащаются случаи фиксирования наблюдателями миссии тяжелого вооружения в запрещенной зоне по обе стороны линии разграничения.
Как сообщали СМИ со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан, Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.
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