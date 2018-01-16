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Регион 16.01.2018 16:17

Большинство жителей Грузии волнуют проблемы занятости - опрос

По результатам социологического исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), самой актуальной проблемой для населения страны является безработица.

Вопрос отсутствия рабочих мест волнует 54% опрошенных, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник NDI. На втором месте идет рост потребительских цен (35%), на третьем - бедность (30%), далее следуют низкие пенсии (25%), доступность здравоохранения (23%) и территориальная целостность (23%).

На вопрос, насколько правильно развивается Грузия, 26% респондентов ответили, что страна развивается правильно, 39% - не согласны с этим, а 32% не видят изменений. У 3% опрошенных нет ответа на этот вопрос.

Положительно оценивают деятельность правительства 13% респондентов, плохой его работу называют 32%, средней - 53% опрошенных.

Социологическое исследование проводилось по всей Грузии с 29 ноября по 19 декабря 2017 года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2298 человек. Погрешность результатов опроса оценивается в 1,9%.

Исследование NDI было профинансировано Агентством международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия).

NDI был создан властями США в 1983 году. В настоящее время председателем совета директоров института является экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В 2015 году деятельность NDI была объявлена нежелательной на территории РФ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]