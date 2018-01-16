Иностранным дипломатам разрешат понаблюдать за местными выборами в Белоруссии

Иностранные дипломаты, аккредитованные в Белоруссии, выразили желание принять участие в наблюдении за проведением выборов в местные Советы депутатов, сообщила председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Международных наблюдателей на местные выборы мы обычно не приглашаем, но иностранные дипломаты обладают правом вести краткосрочное наблюдение за выборами", - сказала Л.Ермошина на заседании ЦИК во вторник в Минске.
Как отметила руководитель Центризбиркома, первым выразило свое желание вести наблюдение за местными выборами посольство США, которое уже подало соответствующую заявку. От американской дипмиссии наблюдение вести будут девять человек.
"Остальные дипломаты (посольств других стран - ИФ) тоже выразили интерес", - добавила она.
В связи с интересом дипмиссий к местным выборам в Беларуси Центризбирком во вторник принял постановление о порядке деятельности иностранных наблюдателей.
Выборы в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва пройдут в Беларуси 18 февраля 2018 года. В кандидаты в депутаты местных Советов выдвинуто 22 тыс. 719 человек. Регистрация кандидатов в депутаты завершится 18 января 2018 года.
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