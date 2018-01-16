Китайский автопроизводитель отказался от названия Trumpchi для рынка США

Китайская GAC Motor Co., дочерняя компания автопроизводителя Guangzhou Automobile Group Co., решила переименовать бренд Trumpchi для рынка США из-за излишней политизированности названия и ассоциаций с именем американского президента Дональда Трампа.

Guangzhou Auto намеревается начать продажи в США в 2019 году, заявил глава GAC Юй Цзюнь в интервью The Wall Street Journal перед международным автосалоном в Детройте.

В Китае название Trumpchi используется с 2010 года. GAC утверждает, что таким образом вестернизировала свое китайское наименование "чуаньци" (латиницей - chuanqi), означающее "легенда" или "нечто необычное и удивительное", и даже не задумывалась о совпадении с фамилией Д.Трампа, который на тот момент еще не был президентом.

Перед выходом на американский рынок компания решила провести исследования и опросы общественного мнения и выяснила, что ассоциация с президентом США и его семьей будет для нее негативной. По словам Юй Цзюня, GAC пока не определилась с новым наименованием бренда.

Внедорожники GAC считаются наиболее перспективным продуктом китайских автоконцернов для американских потребителей. Автомобили этой марки появились в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления", что со стороны GAC Motor стало попыткой повысить узнаваемость бренда в мире. Продажи Trumpchi, помимо Китая, осуществляются в России, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.