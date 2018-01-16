Китайский автопроизводитель отказался от названия Trumpchi для рынка США

Китайская GAC Motor Co., дочерняя компания автопроизводителя Guangzhou Automobile Group Co., решила переименовать бренд Trumpchi для рынка США из-за излишней политизированности названия и ассоциаций с именем американского президента Дональда Трампа.
Guangzhou Auto намеревается начать продажи в США в 2019 году, заявил глава GAC Юй Цзюнь в интервью The Wall Street Journal перед международным автосалоном в Детройте.
В Китае название Trumpchi используется с 2010 года. GAC утверждает, что таким образом вестернизировала свое китайское наименование "чуаньци" (латиницей - chuanqi), означающее "легенда" или "нечто необычное и удивительное", и даже не задумывалась о совпадении с фамилией Д.Трампа, который на тот момент еще не был президентом.
Перед выходом на американский рынок компания решила провести исследования и опросы общественного мнения и выяснила, что ассоциация с президентом США и его семьей будет для нее негативной. По словам Юй Цзюня, GAC пока не определилась с новым наименованием бренда.
Внедорожники GAC считаются наиболее перспективным продуктом китайских автоконцернов для американских потребителей. Автомобили этой марки появились в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления", что со стороны GAC Motor стало попыткой повысить узнаваемость бренда в мире. Продажи Trumpchi, помимо Китая, осуществляются в России, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Баку и Брюссель согласовали большую часть нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял делегацию парламента Турции
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Anglo Asian Mining в 2017 году сократила задолженность по кредитам на 44%
Аnglo Asian Mining сократила в 2017г добычу золота в Азербайджане на 1%
Азербайджан определится со сроками вступления в ВТО после 2020 года – замглавы МИД
Сквер у посольства Азербайджана в Москве назвали именем Муслима Магомаева
Потребители Шанхая требуют от Apple объяснений по поводу замедления работы смартфонов
Исламские страны должны перестать конфликтовать и сократить иностранную зависимость - Рухани
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Смартфоны со специальными скидками для абонентов Nar
В Баку состоялся творческий вечер, посвященный поэту Евгению Евтушенко
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»