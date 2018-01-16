Юнкер выражает удовлетворение развитием оборонной политики ЕС

Одним из главных достижений саммита ЕС 14-15 декабря 2017 года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает прогресс в вопросе формирования европейской оборонной политики.

"Долгое время я замечал своего рода растерянность, а иногда иронию во взглядах моих собеседников, когда выступал за союз обороны, который действовал бы в дополнение Североатлантического альянса", - сказал глава Еврокомиссии, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге с комментариями к итогам декабрьского Европейского совета.

"Сегодня я рад констатировать, что круг тех, кто думает, что такова необходимость предстоящих десятилетий, не переставал увеличиваться, потому что не менее 25 государств-членов разбудили спящую красавицу Лиссабонского договора - Постоянное структурированное сотрудничество (в области обороны - PESCO - ИФ)", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

Он отметил, что предложенный Еврокомиссией оборонный фонд ЕС дополнит эти усилия и стимулирует активизацию сотрудничества, включая потенциальное финансирование некоторых проектов в рамках PESCO.

Ж.-К.Юнкер призвал Европейский парламент определить как можно скорее свою позицию по предложению Еврокомиссии относительно европейской программы промышленного развития в области обороны.

"Очень важно быстрее начать переговоры с Советом ЕС, чтобы первые проекты по оборонным возможностям могли быть профинансированы в 2019 году. Я также хотел бы подчеркнуть, что раздел исследований (для обороны - ИФ) и европейский оборонный фонд уже достигли хорошего прогресса", - сообщил председатель Еврокомиссии.

В качестве примера он назвал первое финансирование Еврокомиссией в декабре прошлого года проекта по изучению для оборонного сектора будущих главных тенденций в области инновационных технологий. За этим скоро последуют новые проекты, пообещал Ж.-К.Юнкер.