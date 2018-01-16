Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв 12°

СНГ 16.01.2018 17:40

Никита Михалков внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него, в частности, российского кинорежиссера Никиту Михалкова.

"В пределах компетенции, (...) на основании обращения Службы безопасности Украины от 04.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе министра культуры Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства.

Н.Михалков - российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР (1984). Д.Шепелев - белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий. Д.Фомин (Митя Фомин) - российский певец и автор песен, продюсер. В.Вакуленко (известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано) - российский рэпер.

В свою очередь Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал выдать разрешение на ввоз на Украину 25 изданных в РФ в 2015-2017 годах книг на основании негативного вывода экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.

В утвержденном 10 января перечне запрещенной к реализации на Украине продукции оказались изданные в РФ "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина - Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, УГРОЗА, СПИСОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]