Никита Михалков внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него, в частности, российского кинорежиссера Никиту Михалкова.
"В пределах компетенции, (...) на основании обращения Службы безопасности Украины от 04.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе министра культуры Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства.
Н.Михалков - российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР (1984). Д.Шепелев - белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий. Д.Фомин (Митя Фомин) - российский певец и автор песен, продюсер. В.Вакуленко (известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано) - российский рэпер.
В свою очередь Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал выдать разрешение на ввоз на Украину 25 изданных в РФ в 2015-2017 годах книг на основании негативного вывода экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.
В утвержденном 10 января перечне запрещенной к реализации на Украине продукции оказались изданные в РФ "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина - Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.
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