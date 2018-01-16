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Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:31

Во Франции продолжаются протесты тюремных надзирателей

Французские тюремные надзиратели продолжают во вторник акции протесты, требуя усиления мер своей безопасности, сообщают местные СМИ.

Демонстрации начались во Франции в конце прошлой недели после серии нападений заключенных на сотрудников тюрем.

Десятки протестующих собрались у здания тюрьмы, расположенной в коммуне Ванден-Ле-Вьей на севере страны, где в минувший четверг вооруженный ножом заключенный нанес травмы трем надзирателям. Демонстранты разожгли огонь и громко распевали гимн Франции. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, между ними и протестующими начались столкновения. С участниками протестов во вторник встретилась французский министр юстиции Николь Беллубэ.

Серьезный инцидент произошел ранее на этой неделе в другой французской тюрьме на юго-западе страны, там в результате нападения заключенного пострадали семь охранников.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЮРЬМЫ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]