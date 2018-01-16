Во Франции продолжаются протесты тюремных надзирателей

Французские тюремные надзиратели продолжают во вторник акции протесты, требуя усиления мер своей безопасности, сообщают местные СМИ.

Демонстрации начались во Франции в конце прошлой недели после серии нападений заключенных на сотрудников тюрем.

Десятки протестующих собрались у здания тюрьмы, расположенной в коммуне Ванден-Ле-Вьей на севере страны, где в минувший четверг вооруженный ножом заключенный нанес травмы трем надзирателям. Демонстранты разожгли огонь и громко распевали гимн Франции. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, между ними и протестующими начались столкновения. С участниками протестов во вторник встретилась французский министр юстиции Николь Беллубэ.

Серьезный инцидент произошел ранее на этой неделе в другой французской тюрьме на юго-западе страны, там в результате нападения заключенного пострадали семь охранников.