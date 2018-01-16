Число пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса в Германии приблизилось к 50-ти

По меньшей мере 48 человека, в том числе дети, получили травмы после того, как школьный автобус врезался в стену жилого дома в городе Эбербах (федеральная германская земля Баден-Вюртемберг), сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данных полиции, десять человек сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. 43 пострадавших - дети, остальные - сопровождавшие их взрослые и водитель.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших.
На место происшествия прибыли три вертолета, а также 10 автомобилей скорой помощи для транспортировки пострадавших в больницы.
Представитель полиции города Мангейма, расположенного в 50 км от Эбербаха, не смол назвать причину ДТП. Он уточнил, что полиции удалось поговорить с водителем, но детали беседы не привел.
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