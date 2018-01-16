Китайское рейтинговое агентство Dagong снизило рейтинг США из-за налоговой реформы

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. ("Дагун") снизило суверенные кредитные рейтинги США в иностранной и национальной валюте до "ВВВ+" с "А-".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный".
По мнению аналитиков "Дагун", в США "продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов".
"Возрастающая зависимость от долговой модели экономического развития продолжит подрывать платежеспособность федерального правительства", - отмечается в сообщении.
Ухудшение рейтингов обусловлено, в том числе, "недостатками в нынешней политике США, затрудняющими эффективное управление федеральным правительством, в связи с чем национальное экономическое развитие сходит с правильного пути".
Агентство прогнозирует, что рост американского ВВП в 2018 году составит всего 2,3% и продолжит замедляться в последующие годы.
Бюджетные поступления продолжат снижаться из-за сокращения налогов и опустятся до 14% ВВП в 2022 году по сравнению с 17,3% в прошлом году. При этом дефицит бюджета увеличится до 3,9% ВВП в текущем году и до 4,1% в 2019 году.
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