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Дальнее зарубежье 16.01.2018 18:10

Китайское рейтинговое агентство Dagong снизило рейтинг США из-за налоговой реформы

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. ("Дагун") снизило суверенные кредитные рейтинги США в иностранной и национальной валюте до "ВВВ+" с "А-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный".

По мнению аналитиков "Дагун", в США "продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов".

"Возрастающая зависимость от долговой модели экономического развития продолжит подрывать платежеспособность федерального правительства", - отмечается в сообщении.

Ухудшение рейтингов обусловлено, в том числе, "недостатками в нынешней политике США, затрудняющими эффективное управление федеральным правительством, в связи с чем национальное экономическое развитие сходит с правильного пути".

Агентство прогнозирует, что рост американского ВВП в 2018 году составит всего 2,3% и продолжит замедляться в последующие годы.

Бюджетные поступления продолжат снижаться из-за сокращения налогов и опустятся до 14% ВВП в 2022 году по сравнению с 17,3% в прошлом году. При этом дефицит бюджета увеличится до 3,9% ВВП в текущем году и до 4,1% в 2019 году.

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Тэги: США, РЕЙТИНГИ, DAGONG


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]