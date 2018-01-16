Действия США приведут к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии - МИД Ирана

Тегеран считает намерение США создать пограничные силы на сирийско-турецкой границе вмешательством во внутренние дела Сирии, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Заявление США о создании новых пограничных сил для охраны сирийско-турецкой границы является очевидным примером вмешательства во внутренние дела Сирии, что приведёт к усугублению кризиса в стране", - цитирует Б.Касеми агентство IRNA.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана предупредил, что подобные действия не только приведут к дальнейшему осложнению ситуации, но и подорвут стабильность в Сирии.

"Странным является тот факт, что этот подход и решение американцев стали очевидными в то время, когда сирийская армия и её союзники добились значительных побед в борьбе с террористическими группировками ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) и Джебхат Ан-Нусра", - сказал Б.Касеми.

"Исламская Республика Иран вместе с Российской Федерацией и Турецкой Республикой изо всех сил пытается остановить пламя кризиса путём переговоров в рамках астанинского процесса и создания зон деэскалации", - отметил дипломат, добавив, что страны-гаранты перемирия в Сирии достигли больших успехов в урегулировании.

"Хотя уже слишком поздно, но настало время США изменить свой интервенционистский и разрушительный подход в регионе, как можно скорее вывести свои силы из Сирии и позволить сирийцам самим решать свою судьбу", - заключил он.

Ранее стало известно, что США планируют провести подготовку отрядов "сирийских демократических сил" (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы.