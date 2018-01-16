Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв 12°

Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:44

Действия США приведут к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии - МИД Ирана

Тегеран считает намерение США создать пограничные силы на сирийско-турецкой границе вмешательством во внутренние дела Сирии, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Заявление США о создании новых пограничных сил для охраны сирийско-турецкой границы является очевидным примером вмешательства во внутренние дела Сирии, что приведёт к усугублению кризиса в стране", - цитирует Б.Касеми агентство IRNA.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана предупредил, что подобные действия не только приведут к дальнейшему осложнению ситуации, но и подорвут стабильность в Сирии.

"Странным является тот факт, что этот подход и решение американцев стали очевидными в то время, когда сирийская армия и её союзники добились значительных побед в борьбе с террористическими группировками ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) и Джебхат Ан-Нусра", - сказал Б.Касеми.

"Исламская Республика Иран вместе с Российской Федерацией и Турецкой Республикой изо всех сил пытается остановить пламя кризиса путём переговоров в рамках астанинского процесса и создания зон деэскалации", - отметил дипломат, добавив, что страны-гаранты перемирия в Сирии достигли больших успехов в урегулировании.

"Хотя уже слишком поздно, но настало время США изменить свой интервенционистский и разрушительный подход в регионе, как можно скорее вывести свои силы из Сирии и позволить сирийцам самим решать свою судьбу", - заключил он.

Ранее стало известно, что США планируют провести подготовку отрядов "сирийских демократических сил" (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, СИРИЯ, США


Похожие новости


Лавров обсудил с иранским коллегой вопросы сирийского урегулирования Глава МИД Ирана доволен консенсусом с европейскими коллегами по СВПД Необходимо охранять ядерное соглашение с Ираном от любого деструктивного влияния - глава МИД ФРГ Глава МИД Ирана рассказал о консенсусе с европейскими коллегами по СВПД Зариф прибыл в Брюссель для встречи с Могерини, главами МИД Британии, ФРГ и Франции Глава МИД Ирана посетит Москву в преддверии переговоров по СВПД в Европе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]