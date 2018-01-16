Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

СНГ 16.01.2018 18:49

Правительство Латвии одобрило документы о демаркации госграницы с РФ

Латвийское правительство одобрило подписанные в октябре прошлого года итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.

В пакет документов входят демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол.

Документы подписали 25 октября 2017 года, с латвийской стороны - генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле, с российской - чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.

Важным шагом на пути к упорядочению вопроса о границе стал договор о госгранице между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, который был подписан 27 марта 2007 года и вступил в силу 18 декабря того же года.

Первое заседание комиссии по демаркации состоялось 23-24 сентября 2009 года в Даугавпилсе. За эти годы представители комиссии провели 33 заседания - 17 из них прошли на территории Латвии, 16 - на территории России. В ходе демаркации границы было определено месторасположение границы на местности - оно было отмечено и взаимно согласовано.

На латвийско-российской границе установлено 648 пограничных знаков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


Похожие новости


Латвия и РФ до 2018г намерены подписать договор о прямых международных ж/д перевозках Президент Латвии пока не планирует визит в Россию Лавров позитивно оценивает визит в Москву главы МИД Латвии, приступившей к председательству в ЕС ЕС нужна общая позиция по участию в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве - глава МИД Латвии В Полиции безопасности Латвии обеспокоены увеличением запросов вида на жительство от россиян Президент Латвии заявляет, что его решение поехать на Олимпиаду в Сочи - вне политики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]