Правительство Латвии одобрило документы о демаркации госграницы с РФ

Латвийское правительство одобрило подписанные в октябре прошлого года итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.
В пакет документов входят демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол.
Документы подписали 25 октября 2017 года, с латвийской стороны - генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле, с российской - чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.
Важным шагом на пути к упорядочению вопроса о границе стал договор о госгранице между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, который был подписан 27 марта 2007 года и вступил в силу 18 декабря того же года.
Первое заседание комиссии по демаркации состоялось 23-24 сентября 2009 года в Даугавпилсе. За эти годы представители комиссии провели 33 заседания - 17 из них прошли на территории Латвии, 16 - на территории России. В ходе демаркации границы было определено месторасположение границы на местности - оно было отмечено и взаимно согласовано.
На латвийско-российской границе установлено 648 пограничных знаков.
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