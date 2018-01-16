Норвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике еще на 4 года

Новое коалиционное правительство Норвегии намерено запретить бурение скважин и геологоразведку нефти и газа в наиболее уязвимых районах Арктики на четыре года, сообщает NRK.

Таким образом, нефтяная отрасль Европы в ближайшие годы не получит доступа к важным новым месторождениям. Как минимум до 2021 года запрещены буровые работы на шельфе Лофотенских островов, архипелага Вестеролен и острова Сенья, а также в ряде других регионов Арктики.

Кроме того, власти продолжат реформу Нефтяного фонда (государственный пенсионный фонд).

На выборах в сентябре норвежская Партия зеленых (MDG) потерпела поражение, и эксперты не ожидали существенных изменений в регулировании нефтегазовой промышленности страны. MDG выступала, в том числе за немедленное прекращение геологоразведки нефти и газа и в течение 15 лет полный отказ от отрасли.

Однако через четыре месяца после выборов правительство меньшинства, сформированное Консервативной партией вместе с союзниками, поддержало некоторые идеи зеленых о защите окружающей среды. В середине января к правящей коалиции присоединилась третья сторона - Либеральная партия, чтобы привлечь ее, консерваторы пошли на уступки, в том числе в сфере геологоразведки и добычи нефти.

В частности, либералам удалось получить гарантии, что власти сохранят налоговые льготы для электромобилей. Новое правительство также обещало, что Норвегия уже к 2025 году, то есть одной из первых в Европе, полностью перейдет на автомобили с нулевыми выбросами.

Помимо этого, Норвегия закроет все питомники по разведению пушного зверя и увеличит квоты допуска мигрантов и беженцев.