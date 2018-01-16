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Дальнее зарубежье 16.01.2018 19:05

Глава Минобороны Румынии Михай Фифор назначен исполняющим обязанности премьера страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил исполняющим обязанности премьер-министра страны действующего главу Минобороны Михая Фифора, сообщает во вторник агентство Агерпрес.

Президент страны отметил, что текущая "политическая неопределенность не должна перерасти в политическую нестабильность" и привести к негативным экономическим последствиям.

Предыдущий глава правительства Михай Тудосе подал в отставку после того, как исполком Социал-демократической партии (СДП) принял решение лишить его политической поддержки.

М.Тудосе возглавлял правительство Румынии с июня 2017 года. До этого он занимал пост министра экономики страны.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]