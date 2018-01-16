Глава Минобороны Румынии Михай Фифор назначен исполняющим обязанности премьера страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил исполняющим обязанности премьер-министра страны действующего главу Минобороны Михая Фифора, сообщает во вторник агентство Агерпрес.

Президент страны отметил, что текущая "политическая неопределенность не должна перерасти в политическую нестабильность" и привести к негативным экономическим последствиям.

Предыдущий глава правительства Михай Тудосе подал в отставку после того, как исполком Социал-демократической партии (СДП) принял решение лишить его политической поддержки.

М.Тудосе возглавлял правительство Румынии с июня 2017 года. До этого он занимал пост министра экономики страны.