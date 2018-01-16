Японская телерадиокомпания извинилась за ошибочную новость о якобы пуске ракет КНДР

Главная телерадиовещательная корпорация Японии Эн-Эйч-Кей принесла извинения за ложное оповещение в приложении для смартфона, а также за опубликованное на сайте сообщение о пуске северокорейской ракеты.

"Опубликованное на новостном сайте Эн-Эйч-Кей и в новостном приложении Эн-Эйч-Кей сообщение о запуске северокорейских баллистических ракет было ошибочным. Приносим наши извинения", - говорится на сайте новостного портала.

Ранее во вторник канал разослал предупреждения о запуске ракет в новостном приложении для смартфонов и призвал людей эвакуироваться.