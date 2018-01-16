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Дальнее зарубежье 16.01.2018 19:16

Японская телерадиокомпания извинилась за ошибочную новость о якобы пуске ракет КНДР

Главная телерадиовещательная корпорация Японии Эн-Эйч-Кей принесла извинения за ложное оповещение в приложении для смартфона, а также за опубликованное на сайте сообщение о пуске северокорейской ракеты.

"Опубликованное на новостном сайте Эн-Эйч-Кей и в новостном приложении Эн-Эйч-Кей сообщение о запуске северокорейских баллистических ракет было ошибочным. Приносим наши извинения", - говорится на сайте новостного портала.

Ранее во вторник канал разослал предупреждения о запуске ракет в новостном приложении для смартфонов и призвал людей эвакуироваться.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ОПОВЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]