Японская телерадиокомпания извинилась за ошибочную новость о якобы пуске ракет КНДР

Главная телерадиовещательная корпорация Японии Эн-Эйч-Кей принесла извинения за ложное оповещение в приложении для смартфона, а также за опубликованное на сайте сообщение о пуске северокорейской ракеты.
"Опубликованное на новостном сайте Эн-Эйч-Кей и в новостном приложении Эн-Эйч-Кей сообщение о запуске северокорейских баллистических ракет было ошибочным. Приносим наши извинения", - говорится на сайте новостного портала.
Ранее во вторник канал разослал предупреждения о запуске ракет в новостном приложении для смартфонов и призвал людей эвакуироваться.
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