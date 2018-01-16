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ТЭК 16.01.2018 16:18

Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $69,3 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов во вторник, опускаясь с максимальных отметок с декабря 2014 года.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:56 опустился на 95 центов (1,35%) - до $69,31 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 44 цента (0,68%) - до $63,86 за баррель.

Снижение цен на нефть вызвано опасениями участников рынка по поводу слишком активного роста котировок в последнее время. С одной стороны, это стало следствием сокращения предложения и увеличения спроса на мировом рынке топлива, а с другой - стимулирует наращивание добычи сланцевой нефти в США.

Одним из признаков роста нефтедобычи в Штатах стал отчет компании Baker Hughes, указавший на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на 10 единиц.

По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, цены на нефть марки Brent могут подняться до $75 за баррель. Эксперты Goldman Sachs также отметили, что стоимость контрактов может превысить их оценку.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]