Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $69,3 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов во вторник, опускаясь с максимальных отметок с декабря 2014 года.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:56 опустился на 95 центов (1,35%) - до $69,31 за баррель.
Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 44 цента (0,68%) - до $63,86 за баррель.
Снижение цен на нефть вызвано опасениями участников рынка по поводу слишком активного роста котировок в последнее время. С одной стороны, это стало следствием сокращения предложения и увеличения спроса на мировом рынке топлива, а с другой - стимулирует наращивание добычи сланцевой нефти в США.
Одним из признаков роста нефтедобычи в Штатах стал отчет компании Baker Hughes, указавший на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на 10 единиц.
По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, цены на нефть марки Brent могут подняться до $75 за баррель. Эксперты Goldman Sachs также отметили, что стоимость контрактов может превысить их оценку.
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