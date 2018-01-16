Тиллерсон может принять участие в министерских заседаниях СБ ООН на этой неделе - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, вероятно, примет участие в двух заседаниях СБ ООН высокого уровня, которые пройдут на этой неделе в Нью-Йорке, сообщила радиостанция "Голос Америки" во вторник со ссылкой на свои источники.
В этом месяце председателем СБ ООН является Казахстан, и президент этой страны Нурсултан Назарбаев будет председательствовать на заседании в четверг, посвященном мерам по укреплению доверия, касающимся оружия массового уничтожения. Ожидается, что в центре внимания этой встречи окажется Северная Корея, отмечает радиостанция.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов будет председательствовать на заседании СБ ООН по Афганистану и Центральной Азии в пятницу.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18-19 января посетит Нью-Йорк для участия в этих двух заседаниях СБ ООН.
М.Захарова сказала, что в ходе пребывания С.Лаврова в Нью-Йорке запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, другие двусторонние встречи прорабатываются.
Между тем, посол США в РФ Джон Хантсман сообщил во вторник, что планов встречи в Нью-Йорке С.Лаврова и Р.Тиллерсона пока нет.
"Пока объявлять нечего, они поддерживают регулярные контакты по телефону", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.
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