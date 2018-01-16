Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

СНГ 16.01.2018 19:44

В Узбекистане разрабатывают новую редакцию Концепции национальной безопасности

Новая редакция Концепции национальной безопасности Узбекистана будет подготовлена в 2018 году, сообщил во вторник журналистам на брифинге первый заместитель председателя сената республики Садык Сафаев.

"Концепции национальной безопасности будет отражать новые подходы в реагировании на внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации в стране", - сказал С.Сафаев.

По его данным, законопроект планируется подготовить к июлю текущего года.

"В настоящее время нельзя замыкаться на борьбе с традиционными формами угроз безопасности", - отметил вице-спикер верхней палаты парламента.

При этом, по его словам, в 2017 году произошли определенные повороты в понимании того, что "нужно бороться с корнями, с истоками" угроз безопасности.

С.Сафаев сообщил, что в настоящее время многие направления обеспечения безопасности и военного строительства в Узбекистане подвергаются коренному пересмотру. В частности, принятая недавно обновленная оборонная доктрина страны, а также созданные в 2017 году Национальная гвардия и Госкомитет по оборонной промышленности предусматривают реформы в таких направлениях, как структура обороны, уровень боеспособности и моральной подготовки солдат и офицеров.

9 января президент Шавкат Мирзиеев подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан". Доктрина демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами.

Вместе с тем законом установлено, что в зависимости от изменения спектра угроз национальной безопасности в военной сфере, условий военно-политической обстановки, характера современных военных конфликтов, задач и направлений развития военной организации страны отдельные положения Оборонной доктрины могут уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, КОНЦЕПЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]