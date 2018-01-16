В Узбекистане разрабатывают новую редакцию Концепции национальной безопасности

Новая редакция Концепции национальной безопасности Узбекистана будет подготовлена в 2018 году, сообщил во вторник журналистам на брифинге первый заместитель председателя сената республики Садык Сафаев.

"Концепции национальной безопасности будет отражать новые подходы в реагировании на внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации в стране", - сказал С.Сафаев.

По его данным, законопроект планируется подготовить к июлю текущего года.

"В настоящее время нельзя замыкаться на борьбе с традиционными формами угроз безопасности", - отметил вице-спикер верхней палаты парламента.

При этом, по его словам, в 2017 году произошли определенные повороты в понимании того, что "нужно бороться с корнями, с истоками" угроз безопасности.

С.Сафаев сообщил, что в настоящее время многие направления обеспечения безопасности и военного строительства в Узбекистане подвергаются коренному пересмотру. В частности, принятая недавно обновленная оборонная доктрина страны, а также созданные в 2017 году Национальная гвардия и Госкомитет по оборонной промышленности предусматривают реформы в таких направлениях, как структура обороны, уровень боеспособности и моральной подготовки солдат и офицеров.

9 января президент Шавкат Мирзиеев подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан". Доктрина демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами.

Вместе с тем законом установлено, что в зависимости от изменения спектра угроз национальной безопасности в военной сфере, условий военно-политической обстановки, характера современных военных конфликтов, задач и направлений развития военной организации страны отдельные положения Оборонной доктрины могут уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.