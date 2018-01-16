В Киеве завершился допрос Саакашвили

Допрос экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области завершен, он покинул здание без общения с прессой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко - Донгадзе", в котором речь идет о якобы финансировании беглым бизнесменом Сергеем Курченко протестных акций в Украине.

Сам М.Саакашвили после допроса не общался с журналистами, его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что были проведены все запланированные следственные действия.

"Оформлен протокол. Михаил Саакашвили дал как свои пояснения, так и возражения", - отметил он.

Как сообщалось, 10 января М.Саакашвили прибыл в СБУ, где провел 4 часа, непосредственно сам допрос длился более 2,5 часов. Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что допрос проводился по делу "Донгадзе - Курченко".