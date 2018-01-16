Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв 12°

СНГ 16.01.2018 16:25

В Киеве завершился допрос Саакашвили

Допрос экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области завершен, он покинул здание без общения с прессой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко - Донгадзе", в котором речь идет о якобы финансировании беглым бизнесменом Сергеем Курченко протестных акций в Украине.

Сам М.Саакашвили после допроса не общался с журналистами, его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что были проведены все запланированные следственные действия.

"Оформлен протокол. Михаил Саакашвили дал как свои пояснения, так и возражения", - отметил он.

Как сообщалось, 10 января М.Саакашвили прибыл в СБУ, где провел 4 часа, непосредственно сам допрос длился более 2,5 часов. Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что допрос проводился по делу "Донгадзе - Курченко".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СБУ, ДОПРОС


Похожие новости


Саакашвили прибыл в СБУ на очередной допрос Саакашвили не нравится понятие "МихоМайдан", хочет разделить ответственность за протестные акции с другими политсилами Саакашвили допрашивали в СБУ четыре часа Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным Суд отказал Саакашвили в открытии производства по его иску к Минюсту Украины и прокуратуре Киева Саакашвили вновь отказался идти на допрос в СБУ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]