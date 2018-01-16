Изобретателю Петеру Мадсену предъявили обвинения в убийстве шведской журналистки в Дании

Прокуратура Дании предъявила датскому изобретателю Петеру Мадсену обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По версии следствия, П.Мадсен либо перерезал горло К.Валль, либо задушил ее.

П.Мадсен, сконструировавший самодельную подводную лодку "Наутилус", стал подозреваемым по делу об убийстве К.Валль после того, как в августе было обнаружено обезглавленное тело журналистки, а затем отдельные части ее тела.

Последний раз живой журналистку видели на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. На следующий день спасатели подобрали П.Мадсена с тонущего судна. Следствие считает, что П.Мадсен, заявившей следствию о несчастном случае на субмарине, из-за которого погибла журналистка, мог специально затопить судно, чтобы скрыть улики.

Сам П.Мадсен ранее заявлял, что признается в расчленении журналистки, но отрицает ее убийство. По его словам, К.Валль погибла в результате несчастного случая. Сначала он говорил, что К.Валль ударилась головой об люк, пока он находился на палубе. Затем П.Мадсен заявил, что причиной смерти журналистки стало отравление угарным газом.