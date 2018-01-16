В ФРГ разыскивают 10 предполагаемых иранских шпионов

Власти Германии проводят розыск на территории нескольких федеральных земель 10 иранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Тегерана, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам представителя федерального прокурора ФРГ Штефана Била, разыскиваемые лица "следили за деятельностью ряда ведомств и лиц в Германии, действуя от имени организации, которую считают причастной к Ирану".

При этом представитель подчеркнул, что розыск предполагаемых шпионов был инициирован сотрудниками внутренней германской разведки.

По сообщению радиостанции "Дойче велле", разыскиваемые иранцы могут быть членами подразделения Корпуса стражей Исламской революции - "Аль-Кудс".