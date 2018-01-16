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Регион 16.01.2018 16:27

В ФРГ разыскивают 10 предполагаемых иранских шпионов

Власти Германии проводят розыск на территории нескольких федеральных земель 10 иранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Тегерана, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам представителя федерального прокурора ФРГ Штефана Била, разыскиваемые лица "следили за деятельностью ряда ведомств и лиц в Германии, действуя от имени организации, которую считают причастной к Ирану".

При этом представитель подчеркнул, что розыск предполагаемых шпионов был инициирован сотрудниками внутренней германской разведки.

По сообщению радиостанции "Дойче велле", разыскиваемые иранцы могут быть членами подразделения Корпуса стражей Исламской революции - "Аль-Кудс".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, ШПИОНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]