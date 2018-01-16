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Дальнее зарубежье 16.01.2018 16:49

В Лондоне открылось новое здание посольства США, построенное за $1 млрд

В Лондоне начало работу новое здание посольства США, расположенное на улице Найн-Элмс-лэйн в центральной части города, говорится во вторник в аккаунте посольства в Twitter.

"Это официально! Найн-Элмс-лэйн, 33, теперь открыто!", - говорится в аккаунте посольства в Twitter.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", стоимость посольства составляет $1 млрд, и это самое дорогое диппредставительство, когда либо построенное США. Все средства на постройку были выручены от продажи другой дипломатической собственности США в Лондоне.

Новое здание почти в два раза больше предыдущего посольства, расположенного на площади Гросвенор. Открытие прошло без торжественной церемонии.

Решение о строительстве нового здания посольства в Лондоне было принято при администрации Джорджа Буша-младшего в 2008 году, основные этапы его строительства проходили при президенте Бараке Обаме. Дизайном здания, расположенного на берегу Темзы, занималась архитектурная компания из Филадельфии - KieranTimberlake.

Старое здание посольства, построенное архитектором Ээро Саариненом, было продано при администрации Б.Обамы. Би-би-си оценивает его стоимость в 300-500 млн фунтов стерлингов. Здание приобрела катарская компания Qatari Diar, она переделает бывшее посольство в гостиницу класса люкс.

Президент США Дональд Трамп критиковал решение о строительстве посольства, указывая на его дороговизну.

На прошлой неделе Д.Трамп отменил свой визит в Лондон, объяснив это своим недовольством открытием нового здания посольства.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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