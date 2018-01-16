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Дальнее зарубежье 16.01.2018 20:05

Могерини осудила убийство сербского политика в Косово, призвала привлечь виновных к ответственности

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник обсудила по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи убийство в косовской Митровице местного сербского политика Оливера Ивановича, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Ф.Могерини "решительно осудила это убийство и выразила соболезнования его семье и друзьям", говорится в сообщении ЕВС.

"Она подчеркнула свое ожидание того, что соответствующие власти Косово, отвечающие за верховенство права, приложат все усилия, чтобы найти виновных и незамедлительно привлечь их к ответственности", - говорится в коммюнике.

Ф.Могерини пообещала, что миссия ЕС по верховенству закона EULEX окажет поддержку властям в соответствии со своим мандатом.

Глава европейской дипломатии также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить правосудию выполнить свою задачу.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, КОСОВО, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]