Могерини осудила убийство сербского политика в Косово, призвала привлечь виновных к ответственности

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник обсудила по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи убийство в косовской Митровице местного сербского политика Оливера Ивановича, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Ф.Могерини "решительно осудила это убийство и выразила соболезнования его семье и друзьям", говорится в сообщении ЕВС.
"Она подчеркнула свое ожидание того, что соответствующие власти Косово, отвечающие за верховенство права, приложат все усилия, чтобы найти виновных и незамедлительно привлечь их к ответственности", - говорится в коммюнике.
Ф.Могерини пообещала, что миссия ЕС по верховенству закона EULEX окажет поддержку властям в соответствии со своим мандатом.
Глава европейской дипломатии также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить правосудию выполнить свою задачу.
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