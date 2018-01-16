Могерини осудила убийство сербского политика в Косово, призвала привлечь виновных к ответственности

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник обсудила по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи убийство в косовской Митровице местного сербского политика Оливера Ивановича, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Ф.Могерини "решительно осудила это убийство и выразила соболезнования его семье и друзьям", говорится в сообщении ЕВС.

"Она подчеркнула свое ожидание того, что соответствующие власти Косово, отвечающие за верховенство права, приложат все усилия, чтобы найти виновных и незамедлительно привлечь их к ответственности", - говорится в коммюнике.

Ф.Могерини пообещала, что миссия ЕС по верховенству закона EULEX окажет поддержку властям в соответствии со своим мандатом.

Глава европейской дипломатии также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить правосудию выполнить свою задачу.