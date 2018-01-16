Азербайджан определится со сроками вступления в ВТО после 2020 года – замглавы МИД

Сроки вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) могут быть рассмотрены по итогам результатов проводимых в стране экономических реформ, считает замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Кулиев.

«После того как процесс диверсификации ненефтяного сектора Азербайджана даст свои результаты и приоритетные отрасли экономики продемонстрируют стабильный рост, вопрос о конкретных временных рамках для вступления в ВТО может быть рассмотрен. В этой связи первые результаты экономических реформ ожидаются к 2020 году», - заявил замминистра в интервью журналу Caspian Energy.

Он отметил, что в июле 2017 года состоялся визит азербайджанской делегации в Женеву для проведения очередного раунда переговоров по вступлению в ВТО. «В ходе визита азербайджанская делегация провела двусторонние переговоры с представителями США, ЕС, Японии, Таиланда, Бразилии, России, Швейцарии и Индии по товарам и услугам, многостороннюю встречу по внутренней поддержке сельского хозяйства, а также участвовала в работе 14-го заседания рабочей группы по Азербайджану», - подчеркнул замминистра.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Б.Рустамбеков