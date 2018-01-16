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Дальнее зарубежье 16.01.2018 20:15

Европарламент хочет полностью запретить в ЕС рыболовство с применением электричества

Европейский парламент проголосовал в Страсбурге во вторник за принятие законопроекта, полностью запрещающего рыболовство с применением электричества в водах Европейского союза.

Речь идет о способе рыбной ловли, когда посылаемый в воду электрический разряд выгоняет рыбу из морских глубин и направляет ее в сети.

Этот метод официально был запрещен в ЕС еще в 1998 году, однако такая технология все же применялась с 2007 года на основании специальных разрешений "в целях эксперимента".

Принятое Европарламентом во вторник решение послужит основой для последующих переговоров с государствами-членами (Советом ЕС). Известно, что некоторые из них, особенно Нидерланды, продолжают выступать за разрешение такой рыбной ловли на определенных условиях.

Противники такого, чрезвычайно эффективного, метода рыбного промысла обеспокоены тем, как он может сказаться в будущем на рыбных запасах, нет никаких научных исследований относительно долгосрочных последствий его применения.

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Тэги: ЕС, РЫБОЛОВСТВО, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]