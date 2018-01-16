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16.01.2018 17:16

Смартфоны со специальными скидками для абонентов Nar

Благодаря Nar, стать обладателем смартфона теперь стало значительно легче. Так, на странице интернет-магазина from.ae абонентам Nar предлагаются особые скидки, и каждый пользователь мобильного оператора теперь имеет возможность посетить страницу az.fromae.com/az/nar3 и получить скидку просто указав свой мобильный номер.

Нужно отметить, что данная возможность предоставляется абонентам в рамках программы лояльности, осуществляемой в партнерстве с интернет-магазином from.ae. Абоненты также могут воспользоваться преимуществами услуг высокоскоростного мобильного интернета 3G и 4G от Nar. К примеру, абоненты, присоединившиеся к одному из совершенно новых пакетов Full от Nar, смогут в полной мере насладиться общением, благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, представив новые пакеты Full, Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Более подробную информацию об интернет-пакетах и других выгодных предложениях Nar можно получить посетив официальную страницу оператора в интернете (nar.az), а также на официальных страницах Nar в социальных сетях.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]