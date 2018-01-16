Аnglo Asian Mining сократила в 2017г добычу золота в Азербайджане на 1%

Британская компания «Anglo Asian Mining» (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в 2017 году добыла 71,461 тыс. унций золота, что на 1,2% меньше показателя 2016 году, отмечается в сообщении компании.

«При прогнозе на 2017 год по добыче золота в объемах от 64 тыс. до 72тыс. унций, фактический объем добычи составил 71,461 тыс. унций. Это на 1,2% ниже показателя 2016 года, когда добыча составила 72,304 тыс. унций золота. Более низкие объемы добычи в начале 2017 года были частично компенсированы за счет добычи золота с месторождения Угур, стартовавшей в сентябре», - отмечается в информации.

По данным компании, в 2017 году добыча меди увеличилась на 2,6% - до 1,991 тыс. тонн, производство серебра – на 4,7% - до 172,853 тыс. унций. Компанией в прошлом году также было произведено 9,33 тыс. тонн медного концентрата.

«В 2017 году Anglo Asian Mining продавала слитки золота по средней цене в $1,265 тыс. за унцию (в 2016 году - $1,253 тыс. за унцию). В целом, в прошлом году было продано 43,496 тыс. унций золота (спад на 18,4%) ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2017 году компания продала 8,497 тыс. тонн медного концентрата на $16,781 млн.

«В 2018 году Anglo Asian Mining ожидает улучшения операционных показателей за счет возобновления в I-ом квартале открытой добычи на месторождении Кедабек, остановленной во II-ом квартале 2017 года, а также за счет ряда других работ», - отмечается в информации.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир, с сентября 2017 года – с месторождения Угур.

Н.Аббасова